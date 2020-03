Michael Bloomberg desiste da corrida à presidência dos EUA e vai apoiar Joe Biden

Michael Bloomberg anunciou esta quarta-feira que vai suspender a sua campanha nas primárias do Partido Democrata, avança a própria Bloomberg.



O multimilionário desiste assim da corrida à presidência dos Estados Unidos da América e apoia o antigo vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Depois de gastar centenas de milhões de euros na sua campanha presidencial de 2020, o antigo mayor teve esta terça-feira uma derrota estrondosa, conseguido apenas eleger 12 delegados na "Super Terça-feira".



Bloomberg foi o último a anunciar a candidatura às primárias democratas. Fê-lo apenas em novembro do ano passado, quando todos os outros candidatos já tinham a sua campanha a meio caminho e já haviam, inclusive, desistências.



Por isso, optou por não fazer campanha nos primeiros estados a ir a votos, colocando todas as fichas numa "Super Terça-Feira" que elegia um terço de todos os delegados responsáveis pela nomeação do candidato que defrontará Donald Trump na eleição nacional para chegar à Casa Branca.





Usando a sua imensa fortuna pessoal, Bloomberg conseguiu uma relevante presença nas sondagens, graças a uma intensa campanha publicitária nos meios de comunicação social, mas sofreu um forte revés num dos debates televisivos, em que foi confrontado com acusações de processos judiciais por assédio sexual nas empresas que dirige.