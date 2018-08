Microsoft aponta nova interferência de hackers russos nas eleições americanas de Novembro

A Microsoft descobriu seis domínios pertencentes a hackers ligados ao Governo russo que tinham como alvo grupos ligados a partidos políticos americanos, incluindo afiliados do Partido Republicano, que está agora à frente nas eleições, avança o Financial Times.



De acordo com a tecnológica, um grupo designado Fancy Bear, APT 28 ou Strontium, largamente associado ao Governo russo, tem tentado duplicar sites relacionados com o Senado norte-americano, o do Microsoft Office 365 e de duas organizações políticas sem fins-lucrativos.



Já foi concedida uma ordem do tribunal que permite à Microsoft apoderar-se destes domínios e procurar provas das intenções do grupo de hackers, assim como travar a acção destes piratas informáticos. A empresa já eliminou 84 sites falsos associados ao Fancy Bear nos últimos dois anos.



A Microsoft suspeita que os hackers pretendessem atacar as vítimas através de ataques de phising, isto é, retirar as credenciais ou outras informações sensíveis assim que as vítimas acedessem aos links falsos.



"Este padrão reflecte o tipo de actividade a que assistimos antes das eleições de 2016 nos Estados Unidos e as eleições de 2017 em França" escreveu o CEO da Microsoft, Brad Smith, num post no blogue da Microsoft, no qual fez o anúncio. Os EUA vão ter eleições intercalares já no próximo mês de Novembro.