Migrantes no Aquarius chegam a Espanha

Reuters

Estão a chegar a Espanha os migrantes a bordo do Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, que Itália e Malta tinham recusado receber. Ao porto de Valência já chegou a maioria dos cerca de 700 refugiados a bordo, que foram separados em vários barcos.

O Dattilo, com 274 pessoas, foi o primeiro a atracar. Seguiu-se o Aquarius com 106 pessoas. O Orione deverá chegar por volta do meio-dia. Tem 250 pessoas.

As autoridades franceses, segundo escreve o El País, estão em contacto com as entidades espanholas para poderem recolher os imigrantes que se pretendam dirigir a território francês.



Segundo a imprensa espanhola, no apoio à chegada do Aquarius está uma equipa de mais de 2.300 pessoas, para fazer o desembarque em três fases e depois de oito dias de travessia do Mediterrâneo após a rejeição de Itália e de Malta em recebê-los.

Espanha ofereceu-se, no dia 11, para acolher os migrantes, tendo o Aquarius efectuado a viagem em direcção a Valência escoltado por duas embarcações da Marinha italiana, com as quais repartiu os migrantes que se encontravam a bordo. No total estão 630 pessoas a bordo, de 20 nacionalidades, que saíram da Líbia.