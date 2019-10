Miguel Pinto Luz avança com candidatura à liderança do PSD

Miguel Pinto Luz é o novo nome que se perfila para suceder a Rui Rio na liderança do PSD e avançou esta sexta-feira com um anúncio formal de candidatura com um vídeo dirigido aos militantes e uma página já criada na internet. Vice-presidente da Câmara de Cascais e ex-lider da distrital de Lisboa do PSD, Miguel Pinto Luz é o segundo a aparecer para disputar o lugar de Rui Rio, depois de Luís Montenegro ter dito, na semana passada, que é formalmente candidato.

No vídeo, que começou esta manhã a ser divulgado nas redes sociais, Miguel Pinto Luz avisa o PSD que "não podemos esperar mais quatro anos" e que não é "tempo para tacitismos". Porque, diz, "no PSD sabemos quando perdemos e no dia 6 perdemos todos. Mas também sabemos reerguer-nos, mesmo nos momentos difíceis". "Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses", sublinha . "Que através de um debate democrático possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança" que seja "um projeto político capaz de ser alternativa ao projeto socialista". A Comissão Política Nacional do PSD reuniu esta quarta-feira e terá questionado o líder sobre a apresentação de uma recandidatura ao cargo mas não houve resposta por parte de Rui Rio, que mantém o tabu sobre a sua continuidade na liderança.