Miguel Tiago renuncia ao lugar de deputado do PCP para voltar à geologia

O deputado comunista Miguel Tiago vai abandonar o Parlamento no final da presente sessão legislativa, informou o PCP em nota enviada às redacções. Fonte oficial do partido disse ao Negócios que foi Miguel Tiago a renunciar ao lugar de membro da bancada parlamentar comunista, invocando como razão o facto de querer regressar à sua actividade profissional na área da geologia.



Miguel Tiago é deputado do PCP há 13 anos tendo trabalhado sobretudo em matérias relacionadas com a área económico-financeira, com especial destaque para a participação nas mediáticas comissões de inquérito parlamentar ao sector financeiro (BES, Banif e Caixa Geral de Depósitos). No comunicado divulgado, os comunistas escrevem que Miguel Tiago vai continuar a pertencer à comissão de actividades financeiras junto do Comité Central do partido.





Aos 38 anos de idade, Miguel Tiago desempenha também actualmente funções na direcção da cidade de Lisboa do PCP e é membro-eleito da Assembleia Municipal da capital portuguesa.



A partir de Setembro, o economista Duarte Alves (27 anos), até aqui assessor do partido para as áreas económicas, vai substituir Miguel Tiago como deputado. Duarte Alves foi membro da direcção nacional da Juventude Comunista (JCP).





