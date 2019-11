O Governo português ainda não confirmou a visita do secretário de Estado norte-americano.



O Departamento de Estado informa que previamente, entre 03 e 04 de dezembro, Pompeo integra a delegação do Presidente dos EUA, Donald Trump, que viaja para Londres, onde vai decorrer a cimeira dos líderes da NATO.



Após o conclave dos líderes aliados, o chefe da diplomacia de Washington desloca-se a Marrocos entre 04 e 05 de dezembro para manter diversos contactos oficiais no âmbito da cooperação económica e da parceria de segurança e do diálogo estratégico.







