Milionários já controlam metade da riqueza privada do mundo

Russell Boyce/Reuters

As riquezas pessoais em todo o mundo atingiram 201,9 biliões de dólares no ano passado, um ganho de 12% em relação a 2016 e o crescimento anual mais forte dos últimos cinco anos, revelou a Boston Consulting Group num relatório. Os mercados de acções que mais subiram, elevaram as fortunas e os investidores de fora dos EUA tiveram um bónus na taxa de câmbio porque a maioria das moedas importantes valorizou-se face ao dólar.

Os grupos crescentes de milionários e bilionários detêm agora quase metade da riqueza pessoal de todo o mundo, contra pouco menos de 45% em 2012, segundo o mesmo relatório. Na América do Norte, que tinha uma riqueza total de 86,1 biliões de dólares, 42% do capital passível de ser investido é mantido por pessoas com mais de cinco milhões de dólares em activos. Entre estes activos estão acções, fundos de investimento, dinheiro e títulos.

"O facto de que a riqueza mantida pelos milionários como percentagem da riqueza total está a aumentar não significa que os pobres estejam a ficar mais pobres", salientou Anna Zakrzewski, uma das responsáveis pelo relatório, num comunicado enviado por email. "O que isso significa é que todos estão a ficar mais ricos. Especificamente, acreditamos que os ricos estão a ficar mais ricos mais rapidamente."

A grande vencedora do ano passado foi a China, que agora ocupa o segundo lugar mundial em termos de riqueza financeira após ultrapassar o Japão nos últimos cinco anos, salientou Zakrzewski. Apesar de a China ter ficado atrás apenas dos EUA em número de milionários e bilionários, o maior motor de crescimento do país asiático foi o seu chamado segmento opulento, formado por quem tem 250.000 dólares a 1 milhão de dólares em activos passíveis de ser investidos.

"A China continuará a ter um crescimento semelhante ao do passado e com isso, nos próximos cinco anos, haverá mais riqueza criada na China do que nos EUA", disse, acrescentando que o número de milionários deve crescer quatro vezes mais rapidamente no país asiático do que nos EUA.

Sem o impulso gerado pelo enfraquecimento do dólar, o aumento da riqueza global teria sido de 7%. A região que mais beneficiou com a valorização da moeda foi a Europa Ocidental, onde um avanço de 15% em dólares americanos representa 3% na moeda local.

O Leste Europeu e a Ásia Central tiveram a maior concentração de riqueza no topo e os bilionários, sozinhos, detiveram quase um quarto dos activos potencialmente investidos. Os 28 cidadãos do Leste Europeu que aparecem no Bloomberg Billionaires Index têm uma riqueza líquida total de 294 mil milhões de dólares, o que inclui um ganho de 3,4 mil milhões de dólares até esta altura de 2018.

A riqueza também é altamente concentrada em Hong Kong, onde indivíduos com mais de 20 milhões de dólares detêm 47% das riquezas para investir.

O dinheiro depositado em fundos de investimento e acções negociadas em bolsa tiveram os maiores ganhos e os títulos de dívida foram a única classe de activos básicos a registar uma queda no ano passado, reportando uma descida de 7%.

(Texto original: Millionaires Now Own Half of World's Personal Wealth)