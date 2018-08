Miguel Baltazar

estará concluído brevemente e a apresentação será feita no final de Setembro. Aqui pode ver uma imagem protótipo do Portal do Conhecimento Económico:



O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia está a renovar o seu site que se vai transformar no novo Portal do Conhecimento Económico. O objectivo é tornar a presença digital do GEE mais acessível aos cidadãos nacionais ou estrangeiros que queiram perceber melhor o contexto da economia portuguesa. O site, que será bilingue (em português e em inglês) deverá ser lançado em Setembro.Tendo por missão prestar apoio técnico ao Ministério da Economia, este gabinete tem actualmente um site que acompanha diariamente os indicadores económicos nacionais e internacionais. O GEE divulga ainda estudos, análises e apresentações sobre temas económicos, que servem de base para o trabalho dos organismos do Ministério.Ao Negócios, Gabriel Osório de Barros, chefe de equipa de Avaliação de Políticas e de Planeamento do GEE, revela que, em termos de conteúdo, o novo Portal do Conhecimento Económico pretende ser uma "plataforma de difusão do conhecimento económico". A reformulação vai ser concluída este mês, passando por ter uma plataforma mais moderna e com uma imagem sóbria. O objectivo final é que haja um "acesso mais intuitivo aos conteúdos".Todas as páginas do site terão um novo design gráfico para tornar a experiência dos utilizadores mais dinâmica e interactiva. "A nova plataforma irá disponibilizar dashboards (painéis) personalizados que permitem a apresentação de informação quantitativa em formato gráfico de fácil leitura, os quais serão controláveis pelos utilizadores (permitindo seleccionar os suportes gráficos e as variáveis ou indicadores)", explica Gabriel Osório de Barros.Há ainda uma ferramenta que poderá ser útil para os utilizadores que quiserem trabalhar os dados: será implementado um mecanismo de pesquisa que permitirá a indexação de toda a informação constante da plataforma, inclusive a que estiver contida nos documentos existentes nos diversos formatos (PDF, Excel e Word).Outra das novidades é que o site será 'responsive', ou seja, vai adaptar-se aos vários tamanhos de ecrã dos smartphones, dos tablets e dos portáteis. Com o novo Portal do Conhecimento Económico será também mais fácil partilhar conteúdos nas redes sociais. Neste momento o GEE está presente no Linkedin e no Facebook.O novo site