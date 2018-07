Alexandre Lourenço acusa o Ministério das Finanças de ter uma política orçamental desastrosa para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde.Em entrevista ao Negócios/Antena 1, o presidente da associação dos administradores hospitalares lamenta que Mário Centeno tenha uma "desconfiança" e "preconceito" em relação à Saúde e desafia o ministro das Finanças a alterar o modelo de governação dos hospitais."O Ministério das Finanças tem uma estratégia assente na suborçamentação e na tentativa administrativa de adiamento da despesa", critica Alexandre Lourenço, defendendo que com mais dinheiro era possível acabar com os défices na Saúde.O administrador hospitalar espera que o Governo reforçe o orçamento da Saúde no próximo Orçamento de Estado, que muito precisa de mais investimento.