Ministério Público investiga agressões em Alcochete a jogadores do Sporting

Há 1 hora

A justiça que não queira punir de forma exemplar este tipo de atitudes, deixem-nos destruir, queimar, bater e até matar (como já aconteceu), sempre com impunidade e depois admirem-se de as coisas perderem totalmente o controlo. Um país em que a justiça não funciona, não é um país, é uma coisa, em que cada um faz o que quer, sabendo que escapam sempre á justiça.

A justiça também se aplica aos N casos que estão a ser investigados (branqueamentos de capitais, corrupção, gestão danosa, tráfico de influências, desvio de milhões, etc., etc., mas o que se vê é que ninguém vai preso ou é condenado.