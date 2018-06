A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a investigar Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Em causa está a entrega da concessão de um espaço de restauração, uma obra camarária avaliada em 90 mil euros, a uma associação do irmão do socialista, Luís Rodrigues, e do marido da vereadora socialista Nélia Guimarães. À Sábado , fonte oficial da PGR confirmou que uma participação do PSD/Açores "deu origem a um inquérito que se encontra em investigação e está sujeito a segredo de justiça".A participação ao Ministério Público foi feita pelos vereadores do PSD na câmara municipal de Vila Franca do Campo e pela comissão política concelhia do partido. Tal como a SÁBADO noticiou , o PSD/Açores já tinha intenção desde o início de Junho de avançar com uma queixa contra esta concessão adjudicada pelo executivo socialista em Vila Franca do Campo, liderado por Ricardo Rodrigues.