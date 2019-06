Ministério Público investiga buraco de 2,6 milhões nas contas do Autódromo do Estoril

Contas de 2010 e 2011 contabilizam o recebimento de subsídios da câmara e do Instituto do Desporto, mas verba nunca foi paga, segundo noticia o Público.

Investigação do DIAP de Sintra ao prejuízo do Estado com a empresa Circuito do Estoril, pertencente à Parpública, descobriu desfasamento nas contas de 2010 e 2011. O Ministério Público desconfia de que as contas possam ter sido falseadas para permitir a realização de uma prova do Moto GP.