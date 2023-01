Ministra da Presidência diz que "cansaço e esgotamento" está "nas bancadas da oposição"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu esta quinta-feira que, não é o Governo que está cansado e sem rumo, mas sim a oposição, que apresentou uma moção de censura motivada por disputas de poder à direita e não querer debater soluções para responder aos problemas do país."Afinal, onde vemos o cansaço e o esgotamento é nas bancadas da oposição. Não apenas porque é nas bancadas da oposição que vemos mais mudanças de lideranças e protagonistas, mas principalmente porque em política não há maior sinal de esgotamento político do que nada dizer, nada propor, nada querer debater", afirmou a ministra, no debate da moção de censura ao Governo.Mariana Vieira da Silva acusou a direita de estar "invariavelmente à espera de um encontro dos portugueses com o caos, a desgraça, o diabo", enquanto o Governo "está invarivelmente lado a lado com os portugueses". "Hoje debatemos uma moção de censura que tem mais a ver com as disputas na direita do que com a governação do país", destacou.E argumentou que "há uma razão para a oposição, particularmente a de direita, não querer falar de políticas e só querer falar da agenda mediática: sabem que mesmo no clima instável que vive a Europa, o Governo tem um rumo, está a executar o seu programa e a responder aos problemas sentidos pelos portugueses no seu dia a dia".A "número dois" do Governo de António Costa garantiu que o atual Executivo "nunca se escondeu por detrás da conjuntura" e assegurou que o Executivo está empenhado "na valorização de rendimentos, de proteção dos que mais precisam e de aposta na educação". "Sempre conciliámos a emergência e o caminho estrutural que estamos a percorrer", assinalou."O que se espera dos responsáveis políticos em tempos de crise é que respondam aos problemas do presente e construam o futuro. Foi isso que este Governo fez ao longo do último ano, prosseguindo o seu programa e ajustado as políticas a uma conjuntura que mudou radicalmente semanas antes do Executivo tomar posse", disse a ministra.Às críticas da oposição de que "o Governo está cansado, está sem rumo e perdeu a capacidade de diálogo e negociação", Mariana Vieira da Silva responde com o crescimento económico previsto de 6,8% este ano, "que bateu mais uma vez todas as previsões nacionais e internacionais", e com a assinatura do acordo de rendimentos e da valorização dos salários e das carreiras da Função Pública, bem como os apoios às famílias e empresas para conter a inflação.