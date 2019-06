Taxas moderadoras: ministra justifica-se, Bloco aguarda, PCP critica e bastonário ri-se

A ministra da Saúde confirma a intenção do Executivo de travar a eliminação imediata das taxas moderadoras dizendo que o impacto orçamental é demasiado elevado. Bloco de Esquerda, autor do diploma aprovado no Parlamento, não quer pronunciar-se para já, enquanto o PCP critica decisão do Governo.

É a polémica do dia. A decisão do Governo em travar a eliminação imediata das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A notícia foi avançada pelo semanário Expresso e mais tarde confirmada pela ministra da Saúde, que justifica o gradualismo pelo impacto orçamental da medida. Bloco prefere não reagir para já, PCP critica governo e bastonário da Ordem dos Médicos diz que esta é a consequência inevitável da falta de investimento no SNS.





Para a ministra da Saúde, a redução faseada "é a única forma e a mais exequível" para acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde. "O faseamento, penso que não só é exequível, como é a única forma que teremos para fazer a redução daquilo que neste momento é o valor das taxas moderadoras", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, aos jornalistas em Faro, no Algarve, confirmando assim uma notícia avançada pelo semanário Expresso.

A ministra falava à margem da convenção do Partido Socialista (PS) sobre as alterações climáticas, que decorreu na Biblioteca Municipal de Faro. Citada pela Lusa, Marta Temido diz que "há a necessidade de estudar a forma como esse faseamento vai ser efetuado, depois de os partidos, à exceção de um, terem decidido que o tema deveria ser discutido na especialidade".

"Há, agora, eventualmente, a necessidade de estudar o faseamento, a forma como essa limitação, a utilização de taxas moderadoras, quando elas não são verdadeiramente moderadoras, mas mais próximas de copagamentos", sublinhou.



Um impacto orçamental sempre a crescer





A ministra avançou com um novo número para o impacto orçamental desta medida, que o Expresso quantificava em 150 milhões de euros, depois da TSF, há quatro dias, ter falado em mais de 100 milhões, numa estimativa avançada pela Administração Central do Sistema de Saúde. Agora, Marta Temido afirma que as taxas moderadoras, no modelo atual, "representam um valor de cerca de 180 milhões de euros, o que é uma receita para o sistema" e, por isso, exige que seja feito em passos progressivos e estudados. Logo a seguir, a governante foi menos precisa, citando valores entre os 160 e 180 milhões.

O semanário Expresso noticia hoje que o fim das taxas moderadoras nos centros de saúde vai ser faseado, não entrando em vigor já em 2020, como previa um projeto de lei do BE aprovado no dia 14 no parlamento.