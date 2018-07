Ministro britânico explica como portugueses podem ficar a viver no Reino Unido

O sistema de candidatura de europeus, incluindo portugueses, à residência no Reino Unido após o Brexit vai ser explicado em detalhe esta quinta-feira em Lisboa pelo ministro britânico do Interior.

Bloomberg

Os direitos dos cerca de 400 mil portugueses residentes no Reino Unido vai ser um dos temas da agenda de Sajid Javid nas reuniões com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Segundo o governo britânico, todos os europeus terão de pedir o estatuto de residente até Junho de 2021 através de um sistema na Internet que só deverá entrar em funcionamento dentro de alguns meses.

Com a saída do Reino Unido da União Europeia a 29 de Março de 2019, os cidadãos europeus deixam de ter o direito de circularem e de se estabelecerem livremente em território britânico.

O estatuto de residente permanente [settled status] será atribuído àqueles com cinco anos consecutivos a viver no Reino Unido, enquanto os que têm menos de cinco anos terão um título provisório [pre-settled status] até completarem o tempo necessário.

O processo é feito de forma electrónica, cruzando informação com as bases de dados oficiais dos impostos ou da segurança social, após a identificação através de um passaporte ou cartão de identificação válido.

Caso não tenham registo nos serviços do Estado, os candidatos poderão fornecer documentos comprovativos de morada britânica, como facturas de serviços ou extractos bancários.

Por fim, será analisado o cadastro criminal, sendo considerados graves crimes que tenham resultado em penas superiores a 12 meses e que se tenham repetido num período de tempo.

Nos dois encontros, Sajid Javid vai também promover a proposta de uma "futura parceria económica" com a União Europeia após o Brexit, que inclui a adesão britânica a vários organismos europeus e facilidades de entrada para turistas, profissionais e estudantes.

O governo britânico publicou recentemente um documento que prevê a criação de uma área de comércio livre de bens e produtos agrícolas graças à definição de um "livro comum de regras".

A visita faz parte de uma investida de vários elementos do executivo de Theresa May junto de governos europeus para salientar a importância desta proposta para manter a cooperação em matéria de segurança interna, incluindo visitas da própria primeira -ministra a Berlim no início do mês.

Sajid Javid vem procurar o apoio de Portugal junto da Comissão Europeia, apelando à velha aliança diplomática entre os dois países e também à questão sensível da protecção e segurança dos cidadãos.

"Estou confiante que Portugal e todos os outros países da UE estão de acordo e estão plenamente conscientes de que precisamos de trabalhar juntos na luta contra o terror e a criminalidade grave", afirmou, num comunicado.