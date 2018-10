Ministro da Defesa promete descongelar progressão das carreiras nas Forças Armadas

À margem da cerimónia militar que encerrou a semana de celebração do Dia do Exército, no Campo de S. Mamede, João Gomes Cravinho, garantiu ainda que as Forças Armadas estarão em situação de poder "cumprir todas as tarefas" que lhe estão confiadas.

"Naturalmente que é uma garantia [o descongelamento das carreiras]. A progressão das carreiras faz parte da funcionalidade do Exército e das Forças Armadas e, portanto, é um processo natural", disse o governante naquele que foi o primeiro contacto com os jornalistas desde que assumiu o cargo, substituindo Azeredo Lopes.