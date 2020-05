"Existirá certamente uma segunda vaga de covid-19 no outono", disse o ministro. "O que temos de entender é que dimensão terá", frisou. Tiago Brandão Rodrigues explicou que "o Ministério está a trabalhar em vários cenários", seja aquele em que a doença existirá de forma "incipiente", com intensidade idêntica à da gripe, sejam "outros cenários para os quais temos de fazer compromissos entre o ensino presencial e o não presencial", explicou.

Sobre o calendário de início do próximo ano letivo, Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que "as autoridades de saúde são quem dá as regras", mas lembrou que as datas de arranque terão de ser ajustadas porque foi preciso este ano ajustar também o calendário da primeira e da segunda fase de exames nacionais. Seja como for, o início "será ainda em setembro, é isso que desejamos", explicou.



"Teremos de ter adaptabilidade ao próximo calendário e a todos os momentos que são naturais num ano escolar, e irmo-nos adaptando a uma nova onda e a um surto epidemiológico", ressalvou.