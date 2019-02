Ministro das Finanças alemão: "Portugal está no bom caminho"

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, chega hoje a Lisboa para se encontrar com Mário Centeno e António Costa. E mostra-se otimista com Portugal e desvaloriza o abrandamento da zona euro.

EPA

Numa entrevista à SIC, o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, desdramatiza o abrandamento económico na Alemanha e na zona euro.



"Ainda estamos mais ou menos numa boa situação. Temos taxas de crescimento, apesar de mais baixas. Ainda não é tempo para discutir o que fazer se a situação mudar", respondeu o governante alemão sobre como respondeu ao abrandamento económico da zona euro.

Olaf Scholz reúne-se nesta quinta-feira 28 de fevereiro com o homólogo português, Mário Centeno, e com o primeiro-ministro, António Costa. E mostra-se otimista também com Portugal: "O Governo português está a fazer um muito bom trabalho, Portugal está no bom caminho e acho que esta é a base para gerir diferentes problemas que possam surgir no futuro", defendeu.

"Portugal tem uma boa taxa de crescimento, acima de outros países, e as pessoas podem estar confiantes de que o país vai conseguir gerir o que vier", afirmou.