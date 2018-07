Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" sobre material recuperado de Tancos

"Obviamente não tive conhecimento dessa alegada discrepância", referiu José Azeredo Lopes, em resposta ao deputado do PSD Pedro Roque, numa audição na comissão parlamentar de Defesa Nacional.

O ministro da Defesa sustentou que "o bom senso político obriga" a que se espere "calmamente que essa aclaração venha a verificar-se, ou seja, que se venha a saber e se sim, porque é que se se verifica uma alegada discrepância quanto àquilo que foi recuperado".

O deputado do PSD Pedro Roque referiu-se a notícias do jornal Expresso, no sábado, dizendo que "continua a monte e à solta" material furtado em Tancos que "aparentemente todos julgavam" que tinha sido recuperado, já que em Outubro foi divulgado que o material foi encontrado "à excepção de munições de 9 mm".

"Não é aceitável que, durante este tempo, o Governo continue aos papéis sem perceber bem o que se passou. A acção do ministro continua a ser vista com ligeireza, de modo algo descuidado e até com sobranceria", acusou Pedro Roque.