Ministro iraniano aparece de surpresa na cimeira do G7

Surpresa em Biarritz. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, deslocou-se este domingo, 25 de agosto, à cidade francesa onde corre a cimeira do G7,a convite do seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian.





A política do Ocidente em relação ao Irão tem sido uma das matérias polémicas entre as sete nações mais industrializadas do mundo. Apesar desta presença, não está previsto qualquer encontro com autoridades norte-americanas.