Ministros conservadores forçam saída de May e dão prazo de três meses

Está cada vez mais difícil a vida da primeira-ministra do Reino Unido, com Theresa May a enfrentar agora a maior revolta no seio do executivo conservador. De acordo com o The Guardian, vários ministros, entre os quais alguns dos membros mais relevante do governo "torie", querem forçar o afastamento de May e definem como prazo os próximos três meses. Se a líder do Partido Conservador não ceder, estes governantes admitem colocá-la perante uma moção de censura no parlamento antes do final deste ano.Estes opositores da líder dos "tories" estão descontentes com a gestão do processo do Brexit feita por Theresa May e querem que, depois de concluída a atual fase negocial com Bruxelas, a primeira-ministra abandone a liderança do governo. Depois da forte contestação interna que levou ao chumbo do acordo de saída negociado por May com a União Europeia, a primeira-ministra prometeu afastar-se na sequência das eleições gerais previstas para 2022. Contudo, alguns dos mais relevantes membros do executivo não parecem dispostos a esperar até lá.Ainda assim, os três meses considerados permitiriam que May continuasse como líder do governo até 2 de maio, data de eleições autárquicas no Reino Unido. Resta saber se Theresa May está disposta a ceder tendo em conta a pretensão de sair de Downing Street só depois de concluída a saída britânica da UE e de negociados os pressupostos da relação futura Londres-Bruxelas, o que lhe garantiria um legado político.O avolumar da pressão sobre a primeira-ministra acontece numa altura em que a divisão no Partido Conservador entre "hard brexiters", "soft brexiters" e "remainers" aliada à atitude de May relativamente ao Brexit levou à saída de três deputados do grupo parlamentar "torie". Também segundo o The Guardian avançou na quinta-feira, depois da cisão daqueles três parlamentares, alguns ministros ameaçaram May com uma rebelião se a primeira-ministra não aceitar colocar liminarmente de parte um eventual cenário de Brexit sem acordo.Aqueles deputados conservadores juntaram-se aos sete deputados que saíram do Partido Trabalhista num Grupo Independente favorável à realização de um novo referendo sobre a permanência no bloco europeu.



Por outro lado, o crescendo de pressão sobre a líder conservadora surge a poucos dias de uma semana decisiva para o processo do Brexit, já que Theresa May comprometeu-se a levar a votação na Câmara dos Comuns um acordo de saída revisto. Se não o fizer, prometeu que daria oportunidade aos deputados para reabrirem a discussão parlamentar sobre os moldes da saída da UE.







(notícia em atualização)