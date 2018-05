Ministros de Sócrates sob escuta no caso das PPP rodoviárias

TADINHOS DOS GAJOS DO MP

TAO ATAREFADOS e OBSTINADOS tem andado a escutar e a vasculhar a vida DAS GENTES do PS..

QUE NUNCA ARRANJARAM TEMPO pra INVESTIGAR OS CRIMES DO BPN, DOS SUBS, das VIGARICES DO CHEFE CUELHO,DAS TECNOFORMAS,OS SWPEIROS MARYLOO&SERGINHO, Little MAC's, ou os ROLOS de NOTAS pro banco. ETC ETC ETC!