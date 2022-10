MNE avança interesse argelino em investimento de empresas portuguesas no país

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reuniu-se esta quarta-feira com o seu homólogo argelino, Ramtane Lamamra, que manifestou interesse em que empresas portugueses invistam na Argélia nas energias solares e eólicas.Em declarações à Lusa, João Cravinho adiantou também ter ficado decidido para 2023 uma "reunião de alto nível presidida pelos primeiros-ministros" dos dois países, reunião que decorrerá na Argélia, além de uma visita de Estado do presidente da Argélia a Portugal.O ministro dos Negócios Estrangeiros português adiantou que a visita hoje a Argélia, onde esteve com Ramtane Lamamra, que conhece desde 2005 altura em que este foi embaixador em Lisboa, foi "baseada num conhecimento antigo", mas também uma visita a um país que "não sendo vizinho", partilha "muitas preocupações"."Não sendo um país vizinho é quase e partilha muitas preocupações em relação à região, ao mediterrâneo, à relação da União Europeia com África e com o mundo árabe. Foi importante para falarmos do que podemos fazer juntos num quadro de transformação geopolítico e transformação geoeconómica", explicou.João Cravinho salientou que a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, foi um fator "que não podia deixar de ser objeto de diálogo", adiantando também que as "questões geoeconómicas relacionadas com a energia, com as energias renováveis e as oportunidades que aparecem com a transição digital" também estiveram em cima da mesa."Apesar de a Argélia ser grande exportador de combustíveis fosseis é também um país com imenso potencial em matéria de energia solar e energia eólica. Temos empresas muito qualificadas nessas áreas e houve manifestação de interesse do lado argelino em [ter] investidores portugueses nessas áreas", avançou o ministro.O responsável disse que esta será uma matéria para trabalhar com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), com o secretário de Estado da internacionalização, bem como o ministério setorial, nomeadamente o Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas.Para 2023 ficou agendada uma "reunião de alto nível presidida pelos primeiros-ministros" dos dois países, reunião que decorrerá na Argélia, além de uma visita de Estado do presidente da Argélia a Portugal."Temos um calendário bastante intenso entre os dois países. Vamos agora tratar de organizar a comissão mista onde técnicos de ambos os países se juntam", disse, frisando haver "14 instrumentos jurídicos que estão praticamente finalizados e que serão objeto de assinatura" em 2023.João Gomes Cravinho esteve hoje em visita à Argélia para avaliar as relações bilaterais no plano económico mas também da cooperação, língua e cultura, e ainda discutir temas internacionais.