Os responsáveis tentam finalizar um acordo de princípios para as relações futuras entre o Reino Unido e a União Europeia este fim-de-semana, a tempo de ser anunciado esta segunda-feira e no cimeira europeia na quarta-feira.



Um dos principais assuntos é a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, para que seja uma fronteira "invisível".



A Bloomberg avança ainda que os líderes europeus admitem realizar uma cimeira de crise em Novembro caso para preparar um plano de contingência caso não haja acordo com o Reino Unido.

O ministro britânico do Brexit, Dominic Raab, desloca-se este domingo, 14 de Outubro, a Bruxelas para negociações frente-a-frente com o responsável europeu pelo dossiê, Michel Barnier.Os negociadores dos dois lados encontram-se numa altura em que as negociações entram na fase crítica, avança a Bloomberg.A agência de notícias cita o porta-voz do governo liderado por Theresa May dizendo que "com vários grandes assuntos ainda por resolver, incluindo a questão fronteiriça na Irlanda do Norte, foi acordado, por ambos os lados, que conversas frente-a-frente eram necessárias".