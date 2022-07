Montenegro acusa Governo de estar a "ganhar dinheiro com a inflação"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou este domingo o Governo de "comportamento quase imoral" por estar a "ganhar dinheiro com a inflação", reiterando a importância de implementar um programa de emergência social.Discursando no encerramento do congresso do PSD/Açores, que decorreu em Ponta Delgada, o líder social-democrata disse que o Governo está a ser "insensível" durante o atual período de inflação, porque o "aumento dos preços incorpora também o aumento da receita fiscal"."Muitos impostos incidem percentualmente sobre o valor dos produtos. O Governo está a arrecadar mais impostos do que aqueles que tinha estimado. O Governo está a ganhar dinheiro com a inflação", declarou.Montenegro evocou o aumento dos preços do cabaz alimentar e considerou que o processo de inflação não "pode ser ignorado pelos poderes públicos"."Um governo não pode olhar para isso de forma complacente. O doutor António Costa olha para isso e deve achar que é uma fatalidade, que o melhor é ir empurrado para a frente para ver se passa. Mas isso não passa. Ou pelos menos não passa tão rapidamente como gostaríamos. Há pessoas que estão a sofrer", afirmou.O presidente do PSD considerou que atual executivo de António Costa "denota cansaço, esgotamento e confusão dentro de si"."É de uma grande insensibilidade não formar, executar e levar às vidas das pessoas um programa de emergência social, que ajude já os mais vulneráveis", concluiu.