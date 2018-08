Montepio: Economia portuguesa deverá voltar a acelerar no terceiro trimestre

Apesar do crescimento no segundo trimestre ter ficado ligeiramente abaixo do esperado, o Montepio manteve a previsão de que o PIB de Portugal cresce 2,3% este ano.

O crescimento da economia portuguesa acelerou ligeiramente no segundo trimestre e a tendência deverá voltar a repetir-se no actual trimestre, de acordo com as previsões do Departamento de Estudos do Montepio.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB de Portugal cresceu 0,5% em cadeia no segundo trimestre, o que representa uma aceleração face ao registado nos primeiros três meses do ano. Na variação em cadeia o crescimento do PIB também acelerou: 2,3%.