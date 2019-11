O governante lembrou que, por exemplo, a Airbus, em 2021, já vai ter um protótipo de um avião híbrido e que "quererá" que em ele já esteja em funcionamento comercial.



"Quero até acreditar que as perspetivas do roteiro [para a neutralidade carbónica] são conservadoras, em face do que virão a ser as emissões provenientes do transporte aéreo", referiu.



O governante reagia, assim, à notícia de hoje do Público que dá conta de que um grupo de cientistas considera que o estudo de impacto ambiental do aeroporto complementar do Montijo, no distrito de Setúbal, contempla apenas "uma parte residual" das emissões de gases poluentes que serão geradas.



Segundo aqueles cientistas, o estudo "só contempla as emissões terrestres, ou seja, as emissões da infraestrutura aeroportuária, do tráfego rodoviário e fluvial de e para o aeroporto, e das emissões das aeronaves na descolagem e aterragem", ficando de fora "as emissões de gases de efeito de estufa produzidas na fase de cruzeiro, que são o grosso das emissões".



Os cientistas consideram que, dessa forma, fica comprometido o cumprimento do Roteiro para a Neutralidade Carbónica.



Ainda sobre o aeroporto do Montijo, e o eventual risco de ficar imerso com a subida do nível das águas do mar, Matos Fernandes assegurou que o problema "não se colocará".



"O projeto-base tem, sem qualquer afetação maior de terreno, um projeto de subida do nível da plataforma atual em cinco metros e, portanto, o problema não se colocará na prática", garantiu.



O ministro sublinhou ainda que "há sítios muitíssimo mais frágeis e sensíveis" ao avanço do mar do que o local onde se localiza o aeroporto do Montijo.



Matos Fernandes falava no final da 7.ª Conferência do Diálogo de Alto Nível da Plataforma China-Europa para a Água, em que participaram também o ministro dos Recursos Hídricos da China, E. Jingping, e a vice-ministra da Agricultura e da Floresta da Finlândia, Janna Huso-Kallio, entre outros.



A Plataforma China-Europa para a Água foi estabelecida em março de 2012, em Marselha, França, e tem por objetivo promover a cooperação e o diálogo político, empresarial e científico entre os Estados-membros da União Europeia e a China em matéria de gestão de recursos hídricos.



Portugal é membro da plataforma desde a sua génese e entre 2020 e 2021 assumirá o secretariado europeu da mesma, sucedendo à Finlândia.

