Moody’s: Governo de Costa está menos pressionado a aumentar despesa

A agência de notação financeira Moody’s congratula-se com os resultados das eleições do passado domingo, considerando que o governo deverá conseguir resistir a pressões no sentido de aumentar a despesa pública nos próximos anos.

Depois de as agências de rating Fitch e DBRS terem ontem aplaudido os resultados das eleições legislativas de 6 de outubro, já que antevêm a continuidade das políticas de consolidação orçamental em Portugal, hoje foi a vez de a Moody’s fazer o mesmo.

A Moody’s destaca que os resultados destas eleições "sinalizam a prossecução da política" orçamental levada a cabo ao longo desta legislatura. "Apesar de não ter conseguido maioria absoluta, o resultado é positivo para a notação de Portugal, uma vez que o reforço da posição do PS no parlamento significa ser menos provável qualquer alteração material na sua disciplinada abordagem à política orçamental", sublinha a agência no relatório hoje divulgado.

"O PS alicerçou a sua campanha eleitoral na disciplina orçamental e comprometeu-se a que o país tenha excedentes orçamentais como forma de proteger Portugal de uma contração no ciclo económico", destaca.

Além disso, sublinha a agência, "a nova aritmética parlamentar significa que o PS continuará a poder aprovar legislação, mesmo que o Bloco de Esquerda e o PCP se abstenham". Algo que a Moody’s considera importante, uma vez que "isto deverá permitir que o governo resista a pressões no sentido de aumentar a despesa pública nos próximos anos, incluindo por parte de partidos que poderão apoiá-lo em muitas outras medidas".





"As medidas que mantenham controlados, de forma eficaz, os gastos públicos, serão um importante impulsionador para futuras ações em matéria de rating, atendendo ao elevado encargo da dívida do país, que estimamos em 116,6% do PIB em 2020", frisa a agência.