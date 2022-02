Moody's: Risco de surgimento de pressões de crédito devido a conflito na Ucrânia é baixo

Um conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem associado um risco de surgimento de pressões de crédito baixo, a menos que tal conflito se prolongue por um período significativo ou se intensifique para além da Ucrânia, considerou hoje a Moody's.Num comunicado hoje divulgado, a Moody's Investor refere que, dada a dependência da Europa das importações de hidrocarbonetos russos, é provável que o fornecimento de energia seja o canal dominante através do qual as dívidas soberanas das regiões seriam afetadas por tal cenário, embora alguns sejam também vulneráveis a perturbações comerciais e riscos de segurança, especialmente ciberataques."Os países do Báltico e da Europa Central e Oriental estão mais expostos através destes três canais", afirma a Moody's, adiantando que a proximidade geográfica e a relação tensa da Polónia com a Rússia aumentam a exposição deste país.A Alemanha está altamente dependente dos fornecimentos de gás russo e a Áustria, a Itália e a Grécia estão também expostas a riscos relacionados com a energia, precisa ainda a Moody's.Um conflito entre a Rússia ('outlook' estável, 'rating' Baa3) e da Ucrânia (estável B3) provavelmente desencadearia sanções por parte dos Governos ocidentais e ações de retaliação por parte do russo, incluindo potenciais perturbações no fornecimento de energia, conclui.