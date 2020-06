Morgan Stanley aposta em recuperação em V com recessão “profunda mas curta”

Os economistas do banco norte-americano acreditam que o PIB global vai regressar aos níveis pré-covid já no final deste ano.

Os economistas do Morgan Stanley estão cada vez mais confiantes de que a economia global registará uma "recuperação em V" da atual crise, o que implica um regresso à normalidade relativamente rápido, depois de um também acelerado colapso.





A recessão será, assim, "profunda mas curta", com os especialistas a anteciparem uma contração do PIB global de 8,6% no segundo trimestre deste ano e um crescimento de 3% no primeiro trimestre de 2021.