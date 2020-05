Morreram mais 14 pessoas em Portugal com covid-19 e há mais 165 casos confirmados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.330, o que traduz uma subida de 14 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.316, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 25 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,54% para 30.788, o que representa 165 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,5% para 30.623.





O número de novos óbitos é igual ao reportado ontem (14), embora o secretário de Estado da Saúde tenha referido que apenas seis aconteceram nas últimas 24 horas, sendo que os restantes dizem respeito a reavaliações de óbitos antigos.





"Os certificados de óbito em Portugal são sempre emitidos pelo médico e são eletrónicos. Nesta situação pode acontecer um óbito de uma pessoa que tem sintomatologia compatível com covid, que o médico regista, mas depois nas horas seguintes se chegar um teste a dizer que afinal era negativo e a causa era outra, então obviamente esse óbito não é contabilizado", explicou Graça Freitas em conferência de imprensa.



A diretora-geral de Saúde acrescentou que "0 inverso também pode acontecer: o médico pode ter posto apenas como suspeito, depois vem o teste confirmatório e vamos lá e confirmamos [como morte por covid-19]. Pode haver pequenas diferenças no número de óbitos novos em cada dia, que verificamos sempre, mas devem-se apenas à precisão do certificado de óbito".



Casos ativos no nível mais baixo desde 6 de abril

Verifica-se ainda uma subida ligeira na taxa de crescimento do número de infetados (0,54% contra 0,5% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também subiu (165 contra 152 ontem).



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,32%, o que representa um novo recorde e compara com 4,3% ontem.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 17.822 casos recuperados, mais 273 (2%) do que o reportado ontem (17.549).





O número de casos ativos é agora de 11.636 (nível mais baixo desde 6 de abril), que representam menos de 38% do total de casos confirmados.





Segundo o boletim diário da DGS, há 744 mortos no Norte (mais de metade do total), 322 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 233 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 897 têm mais de 80 anos; 258 entre 70 e 79; 118 entre 60 e 69; 41 entre 50 e 59; 15 com idade entre 40 e 49 anos e 1 entre 20 e 29 anos. 681 são mulheres e 649 homens.



O número de casos suspeitos aumentou para 311.223, 1.899 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 26.449.





Doentes nos hospitais descem pelo sexto dia

Os dados indicam que dos mais de 30 mil casos confirmados, 531 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 1% face a ontem (536).

Saíram dos hospitais cinco doentes, sendo que este é já o sexto dia seguido de queda neste número, que está agora em mínimos desde 29 de março.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de 8% para 72 (ontem tinham descido 3% para 78).

O número de pessoas internadas nas UCI é o mais reduzido desde 27 de março.