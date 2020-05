Morreram mais 16 pessoas em Portugal com covid-19 e casos confirmados aumentam em 223

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.247, o que traduz uma subida de 16 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.231, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 19 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,76% para 29.432, o que representa 223 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,6% para 29.209.





Nas últimas 24 horas o número de novos óbitos aumentou (16 contra 13 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (1,3% contra 1,1% ontem).

Verifica-se também uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (0,76% contra 0,6% ontem). Em termos absolutos também aumentou (223 contra 173 ontem).

Nos últimos cinco dias o número de novos infetados ficou sempre acima dos 200 à exceção do dia de ontem. O número de óbitos em 24 horas é o mais elevado desde 12 de maio.





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,24%, o que representa um novo recorde e compara com 4,21% ontem. A taxa de letalidade nos doentes com mais de 70 anos é de 15,9%.



Depois de quatro dias de forte aumento no número de recuperados, hoje a DGS reporta apenas mais um doente recuperado em 24 horas. São agora 6.431 casos recuperados, o que coloca o número de casos ativos em 21.754, o que representa 73,9% do total de casos confirmados.





Segundo o boletim diário da DGS, há 707 mortos no Norte (mais de metade do total), 282 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 227 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 838 têm mais de 80 anos; 243 entre 70 e 79; 112 entre 60 e 69; 40 entre 50 e 59; 13 com idade entre 40 e 49 anos e 1 entre 20 e 29 anos. 640 são mulheres e 607 homens.





Doentes nos cuidados intensivos em mínimos de 28 de março

Os dados indicam que dos mais de 29 mil casos confirmados, 629 estão internados em hospitais, o que corresponde a mais um doente do que ontem (628).

Este aumento muito ligeiro surge depois de sete dias seguidos de queda no número de doentes internados nos hospitais.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de 4% para 101 (ontem tinham descido 3% para 105).

O número de pessoas internadas nos hospitais é agora o mais baixo desde 28 de março e está já 62% abaixo do pico atingido no início de abril.

Apenas 2,14% de todas as pessoas que foram infetadas estão internadas em hospitais e 0,34% nas unidades de cuidados intensivos.





(notícia em atualização)