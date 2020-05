Casos confirmados de covid-19 em Portugal aumentam mais de 500 e morreram mais 16 pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.105, o que traduz uma subida de 16 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.089 anunciou a DGS esta quinta-feira, 7 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,04% para 26.715, o que representa 533 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 1,87% para 26.182.





Nas últimas 24 horas o número de óbitos aumentou ligeiramente (16 contra 15 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (1,5% contra 1,4% ontem).

Verifica-se uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (2,04% contra 1,87% ontem). Em termos absolutos também aumentou (533 contra 480 ontem).

Pelo segundo dia seguido regista-se um aumento considerável no número de novos casos confirmados, uma tendência que acontece depois de ter iniciado o desconfinamento gradual, com Portugal a sair do estado de emergência e a entrar em situação de calamidade, o que permitiu a abertura de vários estabelecimentos e serviços.

Desde 25 de abril que o número de casos diários não aumentava acima dos 500 como aconteceu nas últimas 24 horas. A taxa de crescimento também não superava os 2% desde 25 de abril.

Mais de metade dos novos casos ocorreram na região de Lisboa, sendo que Graça Freitas, da DGS, diz que ainda não existe uma explicação para este facto que já se tinha notado no boletim divulgado na véspera, de maior incidência na zona da capital.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,14%, registando já a segunda descida seguida. Nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 15,1%

Existem 2.258 casos recuperados, acima dos 2.076 registados ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, há 634 mortos no Norte (mais de metade do total), 230 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 213 no centro e 13 no Algarve. Os Açores registam 14 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 743 têm mais de 80 anos; 221 entre 70 e 79; 95 entre 60 e 69; 33 entre 50 e 59, 10 com idade entre 40 e 49 anos e um com entre 20 e 29 anos. 562 são mulheres e 543 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 265.572, acima dos 262.041 registados ontem. 2.666 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (2.492 ontem) e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 27.318.







Doentes internados com maior aumento em oito dias

Os dados indicam que dos mais de 26 mil casos confirmados, 874 estão internados em hospitais, o que corresponde a um aumento de 4% face a ontem (838).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma queda de 1%, para 135 (ontem tinham aumentado 1% para 136).

O número de doentes internados aumentou de forma substancial pelo segundo dia, interrompendo assim a tendência de queda quase contínua verificada anteriormente. Em dois dias entraram mais de 50 pessoas nos hospitais com covid-19, sendo que a subida nas últimas 24 horas (36 doentes) foi a mais acentuada em oito dias.

Apenas 0,55% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 3,27% dos infetados estão internados.

Esta é a divisão dos casos confirmados por concelho: