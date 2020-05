Morreram mais 16 pessoas em Portugal com covid-19 e casos confirmados baixam devido a registos duplicados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.023, o que traduz uma subida de 16 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.007, anunciou a DGS este sábado, 2 de maio.





O número de infetados (casos confirmados) é de 25.190, o que representa uma descida face a ontem, depois de terem sido detetados 422 registos duplicados. Sem esta correção, o aumento foi de 203 casos nas últimas 24 horas.

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde revelou que foram detetados 422 casos confirmados duplicados na última semana (entre 25 e 30 de abril) na região Norte, que foram agora corrigidos e vão ser ainda refletidos nos últimos boletins.

Assim, até ao final do dia de ontem Portugal regista 25.190 casos confirmados, o que se situa 0,64% abaixo dos reportados ontem e diziam respeito até ao final do dia 30 de abril (25.351). Segundo a ministra, os dados corrigidos apontam para um aumento de 203 casos nas últimas 24 horas, já que os dados reais até ao fim do dia 30 de abril apontam para 24.987 casos confirmados.



A governante explicou que esta situação "sucedeu porque quando um caso confirmado laboratorialmente para SARS-CoV-2 não tem número de utente associado no registo, o sistema está parametrizado para verificar se o nome e a data de nascimento correspondem ou não a um caso que já estivesse confirmado", tendo ocorrido que "o sistema considerou por defeito que eram novos casos".



"Realizada esta noite a verificação, constatou-se que assim não era. Os dados de hoje para a região Norte refletem essa correção e os boletins dos 25 a 30 de abril serão corrigidos", explicou Marta Temido.

O aumento real nas últimas 24 horas foi assim de 0,81%, o que representa uma das subidas percentuais mais baixas das últimas semanas.

No que diz respeito ao número de óbitos, não houve qualquer correção de dados. Nas últimas 24 horas o número de mortos baixou ligeiramente em termos absolutos (16 contra 18 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (1,6% contra 1,8% ontem).





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,06%, em linha com o registado ontem (4,03%).

Existem casos 1.671 recuperados, acima dos 1.647 registados ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, há 585 mortos no Norte (mais de metade do total), 205 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 206 no centro e 13 no Algarve. Os Açores registam 13 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 691 têm mais de 80 anos (68% do total); 201 entre 70 e 79; 89 entre 60 e 69; 32 entre 50 e 59 e dez com idade entre 40 e 49 anos. 520 são mulheres e 503 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 252.728, sendo estes dados também foram corrigidos. 3.761 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.828 ontem) e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 27.895.