Morreram mais 25 pessoas em Portugal com covid-19 e casos confirmados aumentam menos de 1%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 973, o que traduz uma subida de 25 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 948, anunciou a DGS esta quarta-feira, 28 de abril.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,75% para 24.505, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 183. Ontem tinham aumentado 1,3% para 24.322.





O crescimento diário do número de mortos aumentou em termos absolutos (25 contra 20 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (2,6% contra 2,2% ontem).

Em sentido contrário, verifica-se uma ligeira descida na taxa de crescimento do número de infetados (0,75% contra 1,23% ontem). Em termos absolutos também baixou (183 contra 295 ontem).

Em três dias, este foi o segundo com taxas de crescimento de casos confirmados abaixo de 1% e 200, o que aponta para um abrandamento na propagação do coronavírus em Portugal. Ontem tinha sido anunciada uma subida ligeiramente acima de 1% e no dia anterior a variação tinha sido a mais baixa desde o início da pandemia.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,97%, acima do registado ontem (3,9%).





Existem 1.470 casos recuperados, acima dos valores registados ontem (1.389).

Segundo o boletim diário da DGS, há 556 mortos no Norte (mais de metade do total), 195 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 196 no centro e 13 no Algarve. Os Açores registam 12 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 658 têm mais de 80 anos (67,6% do total); 191 entre 70 e 79; 86 entre 60 e 69; 28 entre 50 e 59 e dez com idade entre 40 e 49 anos. 496 são mulheres e 477 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 243.655 (ontem estava em 239.065) e 3.825 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.563 ontem). O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 29.568.





Doentes nos hospitais aumentam pela primeira vez em 13 dias

Os dados indicam que dos mais de 24 mil casos confirmados, 980 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma subida de 5% face a ontem (936).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma queda de 2%, para 169 (ontem tinham descido 2% para 172).

O número de pessoas internadas aumentou em 44, na primeira subida após 12 dias seguidos de quedas, em que os doentes nos hospitais baixaram em 366. Já o número de internados nas UCI desceram pelo décimo dia seguido, estando em mínimos de 29 de março.

Apenas 0,69% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 4,03% dos infetados estão internados.



A região Norte (14.715) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (5.695), região Centro (3.340) e Algarve (330). Há 125 casos nos Açores, 86 na Madeira e 214 no Alentejo.



Esta é a divisão dos casos confirmados por concelho:







Mais de 217 mil mortos e mais de três milhões de infetados em todo mundo

A pandemia de covid-19 já matou 217.439 pessoas e infetou mais de três milhões em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 217.439 mortos e mais de 3.104.330 infetados em 193 países. Pelo menos 859.100 foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 58.355 e 1.012.583, respetivamente. Pelo menos 115.936 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 27.359 mortos para 201.505 casos, Espanha com 24.275 mortos (212.917 casos), França com 23.660 mortos (168.935 casos) e Reino Unido com 21.678 mortos (161.145 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.858 casos (22 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.578 curados.

O Chade anunciou na terça-feira os primeiros mortos ligados ao vírus no seu território.





Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 129.723 mortos para 1.431.470 casos, Estados Unidos e Canadá 61.284 mortos (1.062.398 casos), América Latina e Caraíbas 9.827 mortos (189.199 casos), Ásia 8.376 mortos (213.792 casos), Médio Oriente 6.587 mortos (164.629 casos), África 1.526 mortos (34.786 casos) e Oceânia 116 mortes (8.057 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.