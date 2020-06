Morreram mais 5 pessoas em Portugal com covid-19. Casos confirmados com menor aumento em seis dias

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.517, mais cinco óbitos face a ontem (0,3%), quando estavam contabilizados 1.512, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este domingo, 14 de junho.





Os cinco óbitos em 24 horas foram todos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,62% para 36.690, o que representa 227 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,78% para 36.463.





A taxa de crescimento do número de infetados foi a mais baixa em seis dias (0,62% contra 0,78% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também baixou (227 contra 283 ontem), atingindo igualmente um mínimo desde 8 de junho.





91% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 206 novos casos (contra 215 ontem), o que representa 91% do total de casos no país. Apesar do peso na região continuar elevado, o número de novos casos em LVT foi o mais baixo desde 8 de junho, embora sempre acima de 200 por dia neste período.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,13%, uma descida face aos 4,15% de ontem e o valor mais baixo desde 11 de maio.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 22.669 casos, mais 231 do que o reportado ontem (22.438).

Apesar dos novos doentes recuperados terem descido, o número de casos ativos desceu pela primeira vez em quatro dias, para 12.504, o que representa cerca de 34,08% do total de casos, o valor relativo mais baixo desde o início da pandemia.





Menos doentes nos hospitais pelo segundo dia

Os dados indicam que dos mais de 36 mil casos confirmados, 419 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 9 (-2%) face a ontem (428). A descida foi a segunda consecutiva, depois de um período de quatro dias de aumentos.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de quatro doentes, para 73, na primeira descida em seis dias.