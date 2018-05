Morreu António Arnaut, "pai" do Serviço Nacional de Saúde

Ricardo Almeida / Correio da Manhã

Faleceu António Arnaut, Fundador e Presidente Honorário do PS e "pai" do Serviço Nacional de Saúdehttps://t.co/42my3PgraN pic.twitter.com/CS86CCCw1o — Partido Socialista (@psocialista) May 21, 2018

O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e cofundador do PS, morreu esta segunda-feira, 21 de Maio, em Coimbra, aos 82 anos, disse à agência Lusa fonte dos socialistas.O secretário-geral do PS, António Costa, já decretou luto partidário, com a bandeira socialista a meia haste em todas as sedes de país, após a morte do fundador deste partido e antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut.António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.(Notícia actualizada às 13:43 com mais informação)