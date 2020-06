Morreu o antigo governador do Banco de Portugal José Tavares Moreira

Tavares Moreira tinha 75 anos e era economista e jurista de formação, tendo feito o seu percurso profissional essencialmente no setor bancário.Foi diretor e administrador de várias instituições, tendo estado à frente da Caixa Geral de Depósitos entre 1979 e 1981.Mais recentemente, foi também presidente do Conselho de Administração do banco angolano BAI Europa, função que deixou no início deste ano.No domínio político, foi secretário de Estado do Tesouro, entre 1980 e 1981, e secretário de Estado Adjunto do ministro das Finanças e do Tesouro Miguel Cadilhe, entre 1985 e 1986, antes de assumir o cargo de governador do Banco de Portugal.José Tavares Moreira foi ainda eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo de Braga do PSD, função que exerceu entre 2002 e 2005.Também a Presidência da República divulgou uma nota onde destaca que Tavares Moreira "exerceu com indiscutível mérito funções governativas no Ministério das Finanças e foi deputado à Assembleia da República, tendo sido Governador do Banco de Portugal entre 1986 e 1992".

"Em todos os cargos que exerceu, Tavares Moreira deixou a marca da sua competência e do seu rigor e, bem assim, da sua discreta afabilidade de trato, hoje recordada por todos quantos o conheceram", conclui.