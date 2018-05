Morreu o artista plástico Júlio Pomar

O artista plástico Júlio Pomar morreu esta terça-feira aos 92 anos no Hospital da Luz, em Lisboa, revelou fonte familiar.

O pintor morreu na sequência de problemas de saúde relacionados com a idade e com um internamento prolongado. Não há ainda informações sobre cerimónias fúnebres.

Pintor e escultor, nascido em Lisboa em 1926, Júlio Pomar é considerado um dos criadores de referência da arte moderna e contemporânea portuguesa.

O artista deixa uma obra multifacetada que percorre mais de sete décadas, influenciada pela literatura, a resistência política, o erotismo e algumas viagens, como a Amazónia, no Brasil.



Em entrevista ao Negócios em Abril de 2013, quando questionado por Anabela Mota Ribeiro sobre o facto de D. Quixote ser uma figura recorrente na sua pintura, Júlio Pomar respondeu que o "D. Quixote" foi um livro que leu muito cedo, o que o influenciou. E sobre o o fascinava tanto nas figuras de Quixote e Sancho Pança, respondeu: "fascinam-me os dois, na parelha. Na contradição. No jogo complementar dos dois personagens há um comentário ao próprio existir, às formas que as vidas das sociedades vão tomando. É um livro, sempre, de uma grande actualidade, inteligência e invenção".

Sobre a natureza humana e a natureza das coisas, disse que "toda a nossa existência, toda a nossa acção é um cavalgar de contradições – e o cavalgar, aqui, é uma palavra demasiado literária, épica, heróica. É muito mais fácil ver os sentimentos em grande, quando são projectados num palco e têm as luzes em cima, do que no dia-a-dia, banal, onde tudo se reflecte. O banal que dá para insuflar balões (se posso usar esta imagem)".

"O dia-a-dia é forçosamente ocupado e consumido por pequenas preocupações, que funcionam quase como a respiração. Uma pessoa que respire bem não sente que respira", afirmou Júlio Pomar na mesma entrevista.