O deputado socialista votou ontem no Parlamento as propostas para a despenalização da eutanásia.





O socialista, de 61 anos, esteve esta quinta-feira no Parlamento a votar as propostas para a despenalização da eutanásia. Antigo juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra e presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, eleito nas autárquicas de 2009, foi secretário de Estado do Ambiente do governo de António Costa na anterior legislatura. Atualmente era deputado da Assembleia da República, eleito pelo círculo de Coimbra.



Antigo juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra e presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, eleito nas autárquicas de 2009, foi secretário de Estado do Ambiente do governo de António Costa na anterior legislatura. Atualmente era deputado da Assembleia da República, eleito pelo círculo de Coimbra.

Morreu o deputado do PS e antigo secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde. A notícia foi avançada pelo site Figueira na Hora.

Natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1958, João Ataíde das Neves é licenciando em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Setor Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e participou no Programa de Capacitação Avançada de Líderes, orientado pela Nova School of Business and Economics.





Entre 1991 e 2002 exerceu as funções de juiz para o Círculo Judicial da Figueira da Foz, assumindo, depois, o cargo de diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária de Coimbra, sendo em 2004 nomeado diretor Nacional Adjunto da mesma polícia no Porto.

Regressou, no ano seguinte à Figueira da Foz, onde foi nomeado juiz auxiliar para o Tribunal da Relação de Coimbra e, em 2007, juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto e, em 2008, no Tribunal da Relação de Coimbra, onde se manteve até concorrer à presidência da Câmara da Figueira da Foz.