Morreu soprano Montserrat Caballé

A soprano Montserrat Caballé morreu na madrugada deste sábado, aos 85 anos, no Hospital de Sant Pau de Barcelona, informaram fontes hospitalares citadas pela Efe e pela AFP.





A soprano, cuja saúde estava fragilizada há vários anos, encontrava-se internada desde o mês passado.





O funeral da artista, uma figura internacional da ópera, vai acontecer na segunda-feira, às 12:00, no cemitério de Barcelona.



Nascida em Barcelona, em 1933, ingressou aos 11 anos no Conservatório Superior de Música. A sua estreia depois da formação no conservatório aconteceu a 27 de Junho de 1955 com a Compañía de Opera de Cámara de Barcelona, dirigida por Napoleone Annovazzi.