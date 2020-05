Mortes por covid-19 no Reino Unido estão quase a ultrapassar as de Itália

O número de mortes por covid-19 no Reino Unido atingiu, este domingo, as 28.446, aproximando-se do recorde europeu de 28.884 apresentado por Itália.





Os dados são da Universidade de John Hopkins e são divulgados numa altura em que o Governo britânico está sob pressão para avançar com uma "estratégia de saída" da situação de confinamento.





Uma vez que o Reino Unido ultrapasse Itália no número de óbitos, vai tornar-se o país mais com mais fatalidades na Europa. Dado que as terras de sua Majestade são vistas como estando cerca de duas semanas atrás de Itália no que toca ao estado da pandemia, a taxa de mortalidade britânica deverá acabar por ser consideravelmente maior do que a divulgada por Roma.





Domingo, o Reino Unido registou 315 novas mortes, enquanto Itália reportou 174.





O Governo britânico ainda não apresentou um plano de regresso à normalidade, mas está a ser pressionado para publicar uma estratégia e avançar como e quando reabrirá as escolas. Os media britânicos têm apontado para que as escolas primárias reabram no início de junho. Um anúncio sobre futuras medidas de retoma deverá ser feito mais para o final da semana.