Moscovici: “Hoje vai ser um dia histórico para a Grécia e para a Zona Euro”

"Hoje vai ser um momento histórico para a Grécia e para a Zona Euro", disse Pierre Moscovici, comissário para os assuntos Económicos e Financeiros, à entrada da reunião do Eurogrupo desta quinta-feira, no Luxemburgo.

Moscovici mostrou-se confiante de que os ministros das Finanças do euro, a Comissão Europeia e o FMI serão capazes de encontrar um acordo que permita à Grécia concluir o seu terceiro programa de ajustamento com garantias suficientes para mostrar aos mercados e "caminhar pelo próprio pé".

"Como comissário, vou avaliar as 88 acções prévias completadas pela Grécia. E não apenas estas, mas também as 450 medidas que foram tomadas no âmbito do programa", lembrou Moscovici.

Sobre o pacote de medidas para a dívida grega, Moscovici argumentou que tem de ser "forte o suficiente para aliviar o peso da dívida para a Grécia e reassegurar os mercados", mas recusou adiantar pormenores.

Em causa estará o alargamento de maturidades e a possibilidade de recompra de dívida grega ao FMI por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade, de forma a baixar o seu custo de financiamento. Os líderes europeus equacionam ainda a possibilidade de distribuir lucros do eurosistema com dívida grega à Grécia.

Sobre a reforma da zona euro, um dossier em que os líderes também procuram um acordo hoje, Moscovici lembrou "a quantidade de horas, dias, noites e o capital político e energia" investidos a tentar resolver a crise.



*Jornalista enviada pelo Negócios ao Luxemburgo