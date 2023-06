Mourinho Félix: Investimento de 1.700 milhões em Portugal em 2022 "é repetível"

Depois de um volume anormalmente alto de 5,2 mil milhões de euros em 2021 por causa da pandemia, o financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) a projetos em Portugal regressou à normalidade em 2022 e assim deverá permanecer neste ano, diz o vice-presidente, Ricardo Mourinho Félix, em entrevista ao Negócios e Antena 1."Pode ser repetido", afirma o responsável do BEI. "Não tem de ser 1.700 milhões, pode ser 1.500 ou 1.600 milhões. Estamos a falar de projetos e depende muito de eles se concretizarem mas podemos esperar um valor à volta dos 1.500, 1.600 milhões, próximo do valor do ano passado", indica.O Banco Europeu de Investimento deverá continuar a dar prioridade ao financiamento de projetos na área da sustentabilidade a ação climática, cujas metas a guerra na Ucrânia veio acelerar."O BEI decidiu, no roteiro do clima, aumentar o financiamento da ação climática e sustentabilidade ambiental para 50% a partir de 2025. Por razões que são as piores possíveis, a guerra levou a uma antecipação grande, dada a necessidade de investimento em energia renovável. No ano passado fizemos já 58%. Em Portugal esse valor foi de 50%", destaca.Para o futuro imediato, "o que podemos esperar é um valor que ronde 50%".Mourinho Félix realça no entanto que "quando falamos em 50% quer dizer que temos outros 50% que se destinam a outros objetivos do banco, nomeadamente o apoio às PME e Portugal é um país de PME. É bom que tenhamos um conjunto de investimentos em Portugal - já fizemos bastantes este ano com os diferentes bancos - no sentido de apoiar o financiamento das PME também com este objetivo de sustentabilidade. Apoiamos as PME através dos bancos na eficiência energética, projetos de energia renovável de pequena dimensão, para que possamos ter habitação sustentável que cumpra as melhores práticas e a redução de emissões de carbono nos edifícios", afirma.