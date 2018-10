Mourinho Félix rejeita comparações entre orçamento português e italiano

Questionado pelos jornalistas, à saída da reunião do Eurogrupo, no Luxemburgo, Ricardo Mourinho Félix foi taxativo a recusar qualquer comparação entre os orçamentos do Estado apresentados pelo executivo de António Costa e aquele que foi proposto pelo Governo italiano na quinta-feira.

"Aquilo que veio a público não é semelhante ao que fez o Governo português. São situações muito distintas. Eu não conheço os detalhes da proposta do orçamento italiano, conheço aquilo que o Governo português fez, que foi uma reposição de rendimentos, no quadro de uma consolidação orçamental sustentável", argumentou.