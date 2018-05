Em causa estão incompabilidades identificadas entre as funções que desempenham e os dados que declaram junto do TC.



Estes números surgem numa altura em que o MP está a analisar os casos do mininistro-Adjunto, Siza Vieira, e do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, por terem acumulado cargos em empresas ao mesmo tempo que exerciam funções no Governo.





O Ministério Público terá pedido junto do Tribunal Constitucional (TC) a demissão de ou destituição do cargo de 20 responsáveis com cargos públicos, desde 2012. Em causa estão político e gestores públicos, revela o Correio da Manhã.Deste total de pedidos, oito foram validados e encaminhados para tribunal.A Procuradoria Geral da República (PGR) adianta que nos últimos seis anos o MP pediu 75 acções de perda de mandato, inibição ou demissão de governantes ou gestores públicos, acrescenta o mesmo jornal.