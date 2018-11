Mulheres precisam de trabalhar mais 58 dias para salário igual aos homens

A desigualdade salarial entre mulheres e homens portugueses baixou 0,9 pontos percentuais, mas elas ainda têm de trabalhar mais 58 dias do que eles para ter o mesmo salário, revela a Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego.

De acordo com a Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), com base em dados apurados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (GEP-MTSSS) relativos a 2016, os salários médios das mulheres portuguesas são 15,8% inferiores aos dos homens.

"Significa isto que a partir do dia 5 de Novembro, as mulheres acabam por trabalhar de forma não remunerada até ao final do ano, para ganharem exactamente o mesmo que os homens. Significa que há 58 dias extra de trabalho, considerado não remunerado para que as mulheres consigam atingir o mesmo salário dos homens ao longo de um ano", apontou a presidente da CITE.