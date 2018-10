Multas para bancos que omitam transferências para "offshore" sobem até 165 mil euros

Atrasos, omissões ou erros no envio de informação sobre transferências para "offshores" ao Fisco podem custar multas até 165 mil euros. Hoje os bancos pagam, no máximo, 5 mil euros.

Os bancos que falhem ou que se atrasem na entrega ao Fisco da declaração com o reporte anual das transferências para "offshore" (o chamado modelo 38) podem ter multas entre os 3 mil e os 165 mil euros, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2019 a que o Negócios teve acesso.



A partir do próximo ano, a coima será a mesma caso as declarações sejam entregues dentro do prazo, mas contenham omissões e inexactidões. Hoje, estas falhas são punidas com multas entre os 250 e os 5 mil euros.

No ano passado, pelo menos 10,6 mil milhões de euros foram transferidos para "offshore", um valor que pode ser superior, uma vez que os bancos fizeram várias correcções à informação enviada inicialmente, o que motivou a abertura de 122 processos às instituições pelo Fisco.