Multipessoal tem mais de 150 empregos disponíveis no Porto e Gaia

Miguel Baltazar

Operadores de armazém, condutores de empilhador, electricistas, serralheiros, administrativos, comerciais, operadores de "call center", operadores de loja, motoristas, recepcionistas ou técnicos de refrigeração e climatização, são alguns dos perfis de mais de 150 oportunidades de emprego que o grupo de recrutamento Multipessoal tem para oferecer na região Norte a 16 de Maio.

Nesse dia, a Multipessoal irá receber os candidatos no âmbito de duas acções "open day", a decorrer nas suas instalações no Porto e em Vila Nova de Gaia, entre as 10 e as 18 horas, sendo "procurados candidatos com e sem experiência", afirma a empresa de recrutamento, em comunicado.

Recorde-se que a taxa de desemprego em Portugal desceu para 7,4% em Março, o que compara com os 9,7% no mesmo mês do ano passado.

Foi a terceira maior queda entre os países da União Europeia, tendo apenas sido superada por Chipre, onde a taxa de desemprego caiu de 12,3% para 9,1%, e pela Croácia, que registou uma descida de 11,8% para 9,4%.