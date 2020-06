Mundo vai ter dívida superior ao PIB pela primeira vez na história

Além de provocar uma recessão sem precedentes na economia mundial, a pandemia vai deixar o mundo com o nível de endividamento mais elevado de sempre e pela primeira vez acima do PIB gerado num ano.

Segundo as estimativas publicadas hoje pelo Fundo Monetário Internacional na atualização do Fiscal Monitor, o cenário base da instituição sediada em Washington aponta para que a dívida pública atinja um máximo histórico de 101,5% do PIB este ano e um novo recorde de 103,5% do PIB em 2021.

Trata-se de um aumento de quase 20 pontos percentuais face a 2019 (82,8% do PIB) e bem acima do projetado pelo FMI em abril, que apontava para rácios abaixo de 100%.

O efeito da pandemia da covid-19 está a ser "mais severo do que o estimado", obrigando "muitos governos a acelerar as medidas de emergência para proteger as pessoas, preservar empregos e prevenir falências", escreve o FMI, destacando os elevados valores que os países estão a alocar no combate aos efeitos da pandemia.

Os cálculos do FMI apontam para que as medidas já anunciadas em todo o mundo tenham uma magnitude de 11 biliões de dólares, bem mais do que os 8 biliões de dólares estimados em abril.

Cerca de metade deste valor corresponde a despesa pública e receitas perdidas, o que afeta diretamente os orçamentos dos países. A outra metade diz respeito a medidas de liquidez, como empréstimos, garantias e injeções de capital, que no fim da linha podem também penalizar as contas públicas caso as empresas não devolvam estes apoios.